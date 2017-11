Steun uit Welsum voor voedselbank Raalte

BurgerBelangen blijft vechten voor fietsbrug over N35

28 november BurgerBelangen in Raalte legt zich niet neer bij het plan om Raalte-Noord en het centrum te verbinden met twee fietstunnels en een spoorzone. Zolang de schop niet de grond in is gegaan, blijft de raadsfractie strijden voor steun voor haar plan: een fietsbrug over de rijksweg N35, in plaats van eronderdoor.