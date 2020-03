Stien Voskes krijgt jaar na haar dood rekening van 9,99 euro: dochter boos op Raalte

Dit is waarom de Wijhese veerdienst niet vaart, en die van Olst een paar kilometer verder wel

4 maart ,,We varen niet", schreeuwt Hendrik Schuitema ietwat lacherig door de telefoon. De eigenaar van de pontjes in Olst en Wijhe krijgt zoveel telefoontjes met de vraag of hij vaart, dat hij standaard op die manier de telefoon opneemt. Het hoge water zorgt ervoor dat de pont in Wijhe niet de oversteek maakt. Die van Olst wel. Waarom?