Stijging kinderen in armoede blijft uit, maar Leergeld Salland zet zich schrap: ‘Geldproblemen komen nog’

Frustratie op Heetense boerderij na wéér een proefbal­lon uit Den Haag: ‘We zijn al zo lang bezig. Het voelt oneerlijk’

25 september Iedere keer als er vanuit ‘Den Haag’ proefballonnetjes worden opgelaten worden over boeren rond stikstofgevoelige natuur, gaan de haren van Piet en Odette Speelman recht overeind staan. Het boerenechtpaar uit Heeten heeft al jaren een melkveebedrijf op een steenworp afstand van het Boetelerveld. Rekening houden met de kwetsbare natuur is een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. ,,Nu wordt er geroepen over onteigenen of vergunningen intrekken. Terwijl wij al jaren álles doen wat nodig is.’’