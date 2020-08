Stilstaande ‘optocht’ om toch nog een beetje het Stöppelhaene-gevoel te krijgen

Lastige puzzel rond intocht Sinter­klaas in Raalte nog niet af: ‘We willen zo snel mogelijk duidelijk­heid’

20 augustus Of de intocht van Sinterklaas in de gemeente Raalte dit jaar doorgaat en of Zwarte Piet er anders uit gaat zien is nog verre van zeker. Het Sint Nicolaas Komité Raalte (SNKR) volgt de actualiteiten op de voet, maar wil eerst verder in gesprek met de gemeente, buurdorpen en ondernemersverenigingen voor er een definitief besluit wordt genomen.