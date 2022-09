‘Stomdronken’ vader uit Raalte werd van weg geplukt na meerdere meldingen van getuigen

De agenten kregen rond half tien ‘s avonds ‘meerdere meldingen’ dat ‘een dronken vader met 2 kinderen in de auto onderweg was naar Lelystad’, vertellen de agenten op Twitter. De politie heeft daarop post gevat op de Markerwaarddijk en hield de auto aan. ‘In de auto twee doodsbange kinderen van 11 en 13 jaar en een stomdronken vader aangetroffen’, meldt de politie.

De vader is direct aangehouden. Aan het bureau blies hij een alcoholwaarde van 635 (waar 220 is toegestaan). ‘De kinderen hebben we opgevangen in ons bureau en later overgedragen aan familie’, besluiten de agenten, die er met de hashtags #onverantwoordelijk en #jeugdzorg nog wel aan toevoegen hoe ze denken over de man uit Raalte.