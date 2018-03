Stoomt BurgerBelangen nu ook door naar plek in college Raalte?

Ze kunnen hun vreugde niet op bij BurgerBelangen (BB). Er is ook alle reden bij de lokale politieke groepering om in een euforische stemming te verkeren. Ga maar na: voor het eerst deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, en meteen pats boem, vier zetels. Een avontuur waar je alleen maar van kunt dromen, maar nu werkelijkheid is.

De prestatie van BB krijgt nog meer cachet als je bedenkt hoe de fractie de afgelopen jaren een plek heeft verworven in de Raalter raadzaal. Want al bestond BB vier jaar geleden in Raalte nog niet, de groepering nestelde zich wel in de gemeenteraad. Dankzij Ben Nijboer, die opstapte bij de VVD en als eenmansfractie BurgerBelangen verder ging. Toen de CDA'er Petra Hegeman ook aanschoof, telde de fractie ineens twee raadsleden.

Lokale partijen

De opzienbarende stembusuitslag van BB past in de opmars van lokale politieke groeperingen, die zich in deze regio vooral in Raalte manifesteerde. Volgens het ANP boekten de 'lokalo's' een winst van dertien procent van de stemmen. Vier jaar geleden gingen negen zetels naar de lokale groeperingen, dit keer dertien zetels.

In Raalte zaten GemeenteBelangen (GB) en het CDA de afgelopen vier jaar in het college. Het moet raar lopen als zij voor een nieuwe periode elkaar loslaten. Beide partijen laten geen moment onbenut om te bewieroken hoe goed ze wel niet hebben samengewerkt.

Krappe meerderheid

Toch liggen de kaarten nu anders dan vier jaar geleden. Toen scoorden GB en het CDA samen veertien zetels, woensdag kwam de coalitie met het verlies van het CDA op een zetel minder uit. In een gemeenteraad die vijfentwintig raadsleden telt, is dat een krappe meerderheid. Het kan, maar er hoeft maar een raadslid de andere kant uit te kijken, en de stemmen staken.

Als grootste partij in Raalte neemt GB het initiatief voor gesprekken over een nieuw college. Wout Wagenmans van die politieke groepering gaf op de verkiezingsavond aan een college van GB en het CDA een krappe basis te vinden. ,,Met alle partijen gaan we in gesprek. Dan zullen we bekijken wat het beste is voor Raalte.''

Successtory