Stöppelhaene laat tribune achterwege en zet tijdens hardloopwedstrijd extra watertappunten neer

Olst-Wij­he handhaaft zich in de top van ‘afval­schei­ders’

6:32 Het scheiden van afval is in de gemeente Olst-Wijhe de normaalste zaak van de wereld. In 2018 werd 87 procent van het afval gescheiden ingezameld. Dat jaar werd per inwoner ongeveer 55 kilo aan restafval opgehaald. Het zijn resultaten waarmee Olst-Wijhe zich in de top nestelt van gemeenten die een hoog afvalscheidingspercentage hebben.