'Stopregeling varkensboer niet voor Oost-Nederland'

Het aantal varkens op varkensbedrijven neemt toe en toe de laatste jaren in Nederland; een voorname reden dat de regeling in het leven is geroepen. In 2000 bezat een gemiddelde varkensboer 1.300 varkens. Dat steeg in 2008 naar 2.000. ,,Inmiddels zijn dat er zo'n 3.750 gemiddeld’’, vertelt Cor Pierik, dé agrarische dataspecialist van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wonend in Genemuiden.

De bedrijven worden steeds groter en daar schuilt voor minister Schouten een probleem. Omwonenden van de steeds grotere bedrijven ervaren sneller overlast, stelt ze in een brief aan de Kamer. ,,Met name geuroverlast door varkenshouderijen zorgt voor aantasting van het leefklimaat, maatschappelijke onrust en daarmee voor een negatieve waardering van een sector.’’

Uitkopen

Het kabinet gaat daarom in Gelderland, Overijssel, Brabant en Limburg varkensrechten van varkensboeren opkopen om zo het aantal bedrijven en varkens te verminderen. Voor ieder varken dat een boer wil hebben, moet hij rechten kopen bij de overheid. Die rechten wil Schouten nu terugkopen, zodat boeren die een varkensboerderij overwegen te staken, de uitkoopregeling als uitkomst zien.

Sommige boeren zijn bijvoorbeeld de problematiek met de buurt zat. Er liepen de afgelopen jaren meerdere rechtszaken over uitbreidingen. Ook in deze regio. De Raad van State zette bijvoorbeeld een streep door een geplande uitbreiding van een vleesvarkensbedrijf in Zeewolde (Flevoland). En ondernemer Straathof in Mariënheem raakte in conflict met zijn buren. Schouten heeft er 120 miljoen euro voor over om een aantal boeren uit te kopen op hun locatie.

Knelpunt

LTO Noord Salland-woordvoerder Bosch vermoedt dat Schouten hiermee slechts ‘knelpunten uit de weg wil ruimen’. Bosch: ,,Ze gaan hiermee een geselecteerd aantal bedrijven uitkopen, denk ik, waarbij ze van de discussies willen af zijn.’’

Pierik, van het CBS, snapt wat Bosch bedoelt: ,,En je kan kijken naar de geurhinder en fijnstofoverlast. Waar die hoog is... Daar kun je de pijn wat verzachten, door een sanering van een boer toe te passen.’’

Brabant en Limburg

Waar Schouten de meeste bedrijven wil opkopen, daarover doet ze nog geen uitlatingen. Bosch heeft een idee: ,,Dat is het hele punt voor mij: er zullen genoeg boeren in Overijssel en Gelderland van de regeling gebruik willen maken. Maar ik denk dat de meesten niet in aanmerking komen, want de geur- en stofbeleving en metingen zijn in Brabant groter. Dit geld gaat met name naar de knelpunten in Brabant en Limburg. Daar zitten meer varkenshouders, die misschien ook nog willen uitbreiden, de buurt wil dat bijvoorbeeld zeker niet... Dus willen ze graag wel uitgekocht worden. Om elders opnieuw te starten.’’

Zuiden

In Limburg zijn 428 varkensbedrijven. In Noord-Brabant 1.574. De provincies Gelderland en Overijssel zijn respectievelijk goed voor 1.006 en 695 bedrijven. Het gemiddeld aantal varkens per varkensboer laat zien dat de grote bedrijven inderdaad oververtegenwoordigd zijn in het zuiden.

Overijssel kent 'maar' 2.271 varkens per bedrijf en Gelderland 'maar' 1.882 varkens. Het zuiden steekt daar inderdaad ver bovenuit. Een varkensboer heeft daar gemiddeld maar liefst 3.813 (Noord-Brabant) of 4.449 (Limburg) varkens in zijn stal.