Stopstrepen, pijlen en stopborden: gemeente Raalte neemt vijf fietsoversteken onder handen

Stichting Goede Buren Olst-Wij­he stelt toekomst veilig: ‘De spaarpot is nu weer goed gevuld’

22 oktober Het spande erom, maar het voortbestaan van de Goede Buren Verzamelwinkel in Olst is gered. Naast een succesvolle crowdfundingsactie, kon de stichting door de inkoopactie ‘Dubbelbesparen’ de spaarpot extra vullen. Bestuurslid Paul Hendriksen: ,,We hebben ontdekt dat we als stichting zo’n omvangrijke klus best goed aankunnen. Hierdoor hebben we nu een steviger basis onder het initiatief.’’