Storm houdt huis in Salland

De storm heeft donderdag ook in Salland een spoor van vernielingen aangericht. Op veel locaties waaiden bomen om en braken takken af. Wegen waren versperd, waardoor het verkeer genoodzaakt was een andere route te volgen.

Het ernstigste incident in Salland deed zich voor op de Wesenberg bij Olst. Daar stapte een 62-jarige chauffeur uit Zwolle uit zijn vrachtwagen om een tak op de weg opzij te schuiven. Hij is daarbij geraakt door een vallende zware tak. De man heeft het niet overleefd.

Roep

De brandweer kwam bijna handen te kort om her en der hulp te verlenen. Bij de meldkamer kwamen gisteren 41 meldingen binnen over stormschade in de gemeente Raalte. De roep om hulp vanuit Olst-Wijhe was nog groter: 43 meldingen. ,,Daarnaast hebben mensen contact opgenomen met de gemeente'', aldus een woordvoerster van de Veiligheidsregio IJsselland.

Leerlingen van het Carmel College zijn binnen gehouden tot 14.00 uur, totdat code rood werd ingetrokken. Ouders zijn per mail ingelicht en konden eventueel hun kinderen ophalen. Maar juist toen dat scenario in werking was getreden, bleek het vmbo-gebouw aan de Zwolsestraat niet bestand tegen de storm.

Dakplaten

Stalen daklijsten raakten los en daardoor dreigden dakplaten te gaan vliegen. ,,Het ging zo hard, dat als het los zou raken, ze door de ramen zouden gaan. De brandweer heeft wat losgewaaide stukken uit de bomen gehaald’’, zegt sectordirecteur Jan Podt.

En dus moest het gebouw worden ontruimd. Althans, dat was de bedoeling. ,,We konden de kinderen niet zomaar naar buiten sturen, want we hadden net het advies uitgevaardigd om binnen te blijven. Ontruimen is makkelijker dan de grote groep te hanteren. Dus hadden we zo’n duizend kinderen hier in de hal en andere lokalen. De lessen zijn zo veel mogelijk doorgegaan.''

Fietsenstalling

,,Alleen was er niet genoeg ruimte om alles door te laten gaan. Voor de klassen die geen ruimte hadden, hebben we gecontroleerd of het buiten veilig genoeg was. Die leerlingen zijn in groepen naar de fietsenstalling begeleid. Vandaar konden ze naar huis gaan.’’

De schade aan het schoolgebouw is fors, al moet nog nagegaan worden wat er precies kapot is.