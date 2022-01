Straatprijzen Postcode-loterij van 100.000 euro vallen in Zwolle, Harderwijk, Raalte en Nijverdal

Overigens werd Oost-Nederland maar karig bedeeld bij die jaarlijkse prijzenslag. In heel Noord-Nederland (bij een dwarsdoorsnede op de lijn boven Harderwijk) vielen maar 14 postcodes in de prijzen. Terwijl daar onder ruim 40 straten juichend aan het nieuwe jaar konden beginnen. De omvang van de prijs is uiteindelijk natuurlijk sterk afhankelijk van het aantal huisnummers dat onder een postcode valt én het aantal mensen dat in bezit is van loten.

Salland

In Raalte mogen bewoners van de postcode 8101NM - mits ze meedoen - een ton verdelen. In de winnende postcode valt de straat de Lageweg. Ook in Nijverdal was het raak; daar viel eenzelfde straatprijs op postcode 7442ZD. De straatprijzen werden vandaag uitgereikt in een online-prijzenshow waarbij zestig postcodes in Nederland een ton winnen. De postcode in Raalte was de eerste winnende in Oost-Nederland van deze trekking

Zwolle en Harderwijk

In Zwolle gaat het om de postcode 8012WJ. Binnen de postcode valt de Molenweg in de Zwolse wijk Assendorp. De postcode die in Harderwijk goed is voor 100.000 euro is 3844AM. Daar gaat het om bewoners van de Beneluxlaan. De kans dat deelnemers uit de postcode in Zwolle een groter bedrag kunnen bijschrijven dan die uit Harderwijk is aanzienlijk. De postcode in de Molenweg in Zwolle telt namelijk slechts 13 huisnummers, de postcode van de Beneluxlaan in Harderwijk bestaat met 25 uit bijna het dubbele aantal woningen.

De uiteindelijke PostcodeKanjer van 56,7 miljoen euro viel op het Limburgse Reuver. Dat werd bekend gemaakt in bij ‘The Masked Singer’ bij RTL 4.

Alle winnende postcodes van de straatprijzen staan hier. Overigens zijn er ook veel kleinere prijzen gewonnen. Wie wil kijken wat er op zijn/haar postcode is gevallen kan dat hier doen.

Volledig scherm De kaart met de winnende postcodes op Nieuwjaarsdag 2022, zoals die getoond werd in de live-uitzending via Facebook en YouTube. © Postcodeloterij