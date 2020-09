Straks op de fiets door virtueel Raalte uit de jaren 70, met dank aan Geert Hannink

Café 't Praothuus in Wijhe bomvol te druk: ‘Dan is er één oplossing: tapje dicht’

6 september Café ‘t Praothuus in Wijhe heeft gisteravond de deuren vroegtijdig moeten sluiten, om 23.50 uur in plaats van 02.00 uur. Het was er binnen te druk, waardoor de coronamaatregelen niet gehandhaafd konden worden. ,,Dan is er één oplossing: tapje dicht.’’