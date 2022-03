Stratenmakerslied van jarig bedrijf uit Raalte gaat volop rond op social media

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Meppel telt bijna 7,5 keer meer coronabe­smet­tin­gen, dagtotaal in Oost-Nederland lager dan gisteren

Een explosieve stijging van het aantal positieve coronatests in Meppel. Gisteren was de gemeente nog één van de twee met de minste nieuwe coronagevallen, vandaag telt Meppel veruit de meeste nieuwe besmettingen van de regio. De besmettingscijfers in Oost-Nederland vallen vandaag lager uit dan gisteren. In de afgelopen 24 uur werden 5893 mensen positief bevonden.

8 maart