Stratenmakerslied van jarig bedrijf uit Raalte gaat volop rond op sociale media

Salland doneert winkelwa­gens vol aan Oekraïne: ‘Wij hebben het hier goed, dat moeten we delen’

Met winkelwagens vol worden de hulpgoederen aangeleverd in het lege winkelpand aan de Markstraat waar het hulpinitiatief Salland voor Oekraïne is neergestreken. Niet alleen daar, iets verderop in de Lifgerusstraat is het een komen en gaan van donateurs. Coördinator Johan Schotman overziet de vrijwilligers en zorgt dat alles op de goede plek beland en iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt.

5 maart