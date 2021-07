Struinen door de tuin van een ander, zoals die van Fortmond aan de IJssel

video Er komen steeds meer dierenpen­si­ons bij en dat is nodig ook: ‘Het is heel druk’

21 juli Het aantal dierenopvangbedrijven in ons land groeit als kool. In de afgelopen vijf jaar plus 23 procent. Alleen al in Oost-Nederland kwamen er 50 bij. Nederland telt nu ruim 1100 pensions en ja, zegt de branche, dat is voldoende om deze zomer alle huisdieren onder te brengen. Nou ja. Het is wel erg druk. ,,Mensen zullen soms wat verder moeten rijden voor een plek.”