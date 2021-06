Strunk-dossier openbaar: hoe een ambitieus project voor een ‘dorpshuis’ in Raalte voor chaos zorgde

Versoepe­lin­gen: ook ‘horecage­weld’ in regio terug naar normaal, maar geen grote incidenten

27 juni Voor het eerst sinds maanden weer uitgaan. Dat leverde ook weer aanhoudingen op in de horecanacht in de plaatsen in onze regio voor vergrijpen als vernieling of een vechtpartij van uitgaanspubliek op weg naar huis. Volgens betrokkenen was het niet erger dan 'normaal’ vòòr corona, maar wel weer even wennen. ,,Na maanden zat ik ineens weer op het politiebureau.”