Subsidie beschikbaar voor iedereen met projecten op Sallandse Heuvelrug

handbal Lieke Nijhof smaakmaker tijdens eenvoudige inhaalwed­strijd voor Broekland

20 oktober In hun doordeweekse inhaalwedstrijd kenden de handbalsters van Broekland weinig genade met Aalsmeer 2. De nog puntloze opponent had in Broekland niets in te brengen en werd met een duidelijke 28-12 nederlaag naar huis gestuurd. Jeugdspeelster Lieke Nijhof ontpopte zich tot een van de smaakmakers van de avond.