Sylvia van der Heide wordt nieuwe fractievoorzitter BurgerBelangen

Bij haar eerste gemeenteraadsverkiezing behaalde BurgerBelangen vier raadszetels. ,,Hiermee zijn we niet alleen de derde partij in de gemeenteraad, maar we beschikken inmiddels over een grote steunfractie en we zien ook een toename van het aantal leden'', meldt Nijboer. ,,Ik wil daar maximale zorg voor hebben.''