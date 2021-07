Syrische statushouder Janda blij met ‘1000 kansen’ in Hardenberg: route naar studie en werk

Struinen door de tuin van een ander, zoals die van Fortmond aan de IJssel

27 juli Ze komen niet meer tegelijk met bussen vol, maar dankzij corona is het aantal bezoekjes aan particuliere tuinen explosief gestegen. Zondag openen weer veel liefhebbers in de regio hun tuin voor gasten uit het hele land, die inspiratie op willen doen voor hun eigen stukje grond bij het huis. De Tuin van Fortmond in Olst en de Hof van Eigenaardigheden in Raalte zijn twee enorme tuinen waar je voor vijf euro een kijkje mag nemen.