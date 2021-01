’t Kerkhuus kan met ton subsidie nu worden verbouwd tot ontmoetingsplek voor heel Heino

Binnen twee maanden gaat de eerste schop in de grond om van ’t Kerkhuus in Heino een ontmoetingscentrum voor de hele gemeenschap te maken. Vandaag is bekend geworden dat de gemeente Raalte, de provincie Overijssel en de Europese Unie samen 100.000 euro subsidie neertellen voor de verbouwing. ,,Daar zijn we heel blij mee”, zegt koster Wim Holsappel.