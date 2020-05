Taarten bij de voordeur op de stoep kunnen ook heel goed

Leuk een taart bakken voor je buren, dorpsgenoot of vrienden, maar waar zijn die bakvormen gebleven? Anne Eilander van Wijz Welzijn Raalte heeft geen idee. Via social media is ze al een tijdje koortsachtig op zoek. Wie van iemand anders een taartje heeft ontvangen en van plan was er eentje door te geven, maar na een jaar nog steeds het blik in de kast heeft staan, hoeft zich niet bezwaard te voelen; er zijn momenteel ergere dingen aan de hand, vindt Eilander. ‘Maar duik in de keukenkastjes en zoek!’