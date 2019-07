Technieksector krijgt boost: 18 Sallandse bedrijven slaan handen ineen

Update Triatlon bij tropische hitte geen gekkenwerk volgens Raalter marathon­man Hans Groen

24 juli Terrasbezoekers in Heino hebben zich dinsdagavond vast afgevraagd wie toch die ‘mafkees’ was die met dit tropenweer een paar keer kwam langs rennen? Nou, dat was Hans Groen. De 56-jarige Raaltenaar rende drie keer van Raalte naar Heino op en neer om aan de marathonafstand van 42,195 kilometer te geraken. Daarvoor had hij al 180 kilometer gefietst en 3800 meter gezwommen. Kenners weten: dit zijn de afstanden van een volledige triatlon.