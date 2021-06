Tennisvereniging Heino krijgt financiële hulp van gemeente na debacle met failliete clubhuisbouwer

Vandalen vernielen trekpontje over Overijs­sels Kanaal in Heeten, route stopt voor fietsers en wandelaars

31 mei Het trekpontje over het Overijsselse kanaal in Heeten is afgelopen weekend zodanig vernield dat het uit de vaart is genomen. De daders zijn dit keer bekend. ,,We nemen zelf contact met het viertal op om duidelijk te maken wat ze hebben aangericht’’, zegt Agnes Schilderman van Stichting Wandel- en Fietspaden Heeten en omstreken.