Tentfeest Nieuw-Heeten versus de grote broer Stöppelhaene: ‘Maar wij hebben nog het echte dorpsgevoel’

Koldewees­weg in Nieuw Heeten op de schop; welke snelheids­rem­men­de maatregel werkt?

Te hard rijdende auto’s en een te smalle weg waardoor automobilisten in de berm moeten en die kapot rijden, dat stoort aanwonenden van de Koldeweesweg in Nieuw Heeten. Het speelt al jaren, maar na een gesprek tussen betrokkenen en de gemeente is één ding duidelijk: er moet én gaat nu iets gebeuren. ,,Er is budget en ruimte voor.”