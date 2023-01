Tentfeest op verkeerskruising verrast gemeente Olst-Wijhe

Gideon en Roelf krijgen nooit het heen en weer van regen of hitte: ‘Gaat niet verder dan je vel, toch?’

Wat een verschil. Schipper Roelf van den Oosterkamp voelde de kou van de zondag tot in zijn botten. ,,In de stuurhut van de pont was het mét kachel aan nul graden. Het water in de IJssel was 5 graden. Ik had het vanochtend nóg koud.’’ Nu slaat hier bij Wijhe de regen tegen de ruiten.

31 december