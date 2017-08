Terreurcursus voor burgers richt zich op meerdere zwaargewonde slachtoffers

De Veiligheidsregio IJsselland gaat burgers leren wat zij moeten doen bij een aanslag of ramp. ,,Zo hopen we mensenlevens te redden.”

Hoe komen jullie erbij om burgers te trainen in ‘levensreddend handelen’?



,,Na de terreuraanslagen in Parijs zijn er in Frankrijk veel van dit soort cursussen georganiseerd waarbij burgers training krijgen in wat zij zelf bij een grote calamiteit kunnen doen”, vertelt Annemarie Mars van de GHOR IJsselland, dat binnen de Veiligheidsregio de geneeskundige zorg coördineert bij grote incidenten en rampen. ,,Het Nederlandse Rode Kruis heeft het idee overgenomen en samen met ons is er een cursus ‘levensreddend handelen’ bij rampen ontwikkeld.”

Waarom bieden jullie deze cursus aan?

,,Er bestaan al veel cursussen eerste hulp, maar die zijn vrijwel altijd gericht op het helpen van één gewonde. Onze cursus richt zich specifiek op een situatie met meerdere zwaargewonde slachtoffers. De eerste minuten na een ramp zijn cruciaal. Omstanders kunnen totdat de hulpdiensten arriveren belangrijke handelingen verrichten.”

Zoals?

,,Als iemand bewusteloos op de grond ligt maar nog wel ademt, dan kun je die persoon op de zij leggen. Zo voorkom je dat de tong wordt ingeslikt en blijft het slachtoffer stabiel. Vervolgens ga je naar het volgende slachtoffer. Of iemand met een grote, hevig bloedende wond. Dan kun je de bloeding stelpen, bijvoorbeeld met je broekriem, je sok of je jas. Is er iemand in paniek, geef die dan een taak, als afleiding. Laat hem of haar bijvoorbeeld de ambulance opvangen. Met de beperkte middelen die je hebt, kun je in zo’n moment van crisis als burger toch een belangrijk verschil maken - tot de ambulance er is.”

Om wat voor situaties gaat het?

,,Als er terreuraanslagen plaatsvinden in onze buurlanden, kan het natuurlijk ook hier gebeuren. Maar je kunt ook denken aan andere grote incidenten. Zoals slachtoffers na noodweer op festivals, een groot verkeersongeluk, een ramp zoals bij de Love Parade in Duisburg een paar jaar terug, toen mensen door de paniek in de verdrukking kwamen en er veel mensen stierven.”

Wie geven de cursus?

,,Instructeurs van het Rode Kruis Nederland en van de Veiligheidsregio. De cursusleiders zijn op hun beurt weer getraind door specialisten van Defensie en door ambulancepersoneel van de Regionale Ambulance Voorziening.”

Hoe staat het met de belangstelling?