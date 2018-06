Terug van weggeweest: Sacramentsprocessie in Raalte

Bouw onderkomen De Korenbloem Raalte kost zo goed als zeker meer

De katholieke basisschool De Korenbloem in Raalte is vermoedelijk niet te bouwen voor ruim 3,2 miljoen euro. Dat is het bedrag waar de gemeente tot dusver vanuit is gegaan. Hoeveel geld voor het nieuwe onderkomen aan de Jan van Arkelstraat op tafel moet komen, wordt de volgende maand duidelijk als de aanbesteding is afgerond.