Terugkeer loopfestijn op Stöppelhaene slaat aan

Platteland­s­pro­vin­cies gek op supersnel­le fiets: speed-pedelec heeft de wind in de rug

In plattelandsprovincies en in de provincie Utrecht vind je de meeste speed-pedelecs. Dat zijn elektrische fietsen die 45 kilometer per uur kunnen. Gelderland staat in de top-drie van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.