Teun ‘De Neuze’ Stevens baalt van jongeren die zijn discobus vernielen: ‘Dit slaat nergens op’

Eerste grote nieuwbouw­plan voor Keizerserf-Zuid in centrum Nijverdal: winkelpan­den maken plaats voor appartemen­ten

NIJVERDAL - Het Keizerserf-Zuid was in het verleden een belangrijke en drukke winkelstraat. Maar de functie van deze straat is langzaam veranderd in aanloopgebied van het centrum van Nijverdal. De (leegstaande) winkelpanden maken plaats voor woningbouw. Het eerste grote nieuwbouwplan is een feit.