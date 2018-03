Theo de Rooij geeft voorschot op verhalen in Wielercafé Raalte

Theo de Rooij bezoekt nog twee wielerwedstrijden regelmatig: de Ster van Zwolle en de Ronde van Overijssel. Verder zien ze hem nauwelijks meer. ,,Ik heb het gevoel dat ik er in de weg loop'', zegt hij. ,,Peter Post kwam ook niet meer naar koersen. Weg is weg.'' Hij kan zijn passie voor fietsen ook op afstand beleven. Daarom meldt hij zich op zaterdag 10 maart graag in het Vital Centre op Sportpark Ramele voor de derde editie van het Wielercafé Raalte (startschot 19.30 uur).

,,Welke idioot heeft verzonnen dat er in het wielrennen een omerta bestaat? Wij houden geen geheim binnen. Alles komt op straat te liggen, want wij trekken van hotel naar hotel. Wij wielrenners zijn straathonden. Wij leven van de verhalen en de schandalen. Iedereen weet dat. Ook tennissers, voetballers en andere sporters doen er alles aan om te winnen. Matchfixing, noem maar op. Maar dat komt minder makkelijk naar buiten. Het zijn werelden op zich, met ommuurde stadions en kleedkamers.''

Gebrouilleerd

Peter Post en Jan Raas beleefden samen grote successen bij TI Raleigh, maar raakten later gebrouilleerd. Post overleed op 14 januari 2011, Raas heeft zijn lippen voorgoed verzegeld tegenover de media. Hoezo geen omerta?

,,De oorzaak van de botsing en scheiding is dat beiden absolute winnaars en eigenzinnig waren. Met een totaal verschillende stijl van leiding geven, vanuit sterke karakters die totaal verschilden. De ijdele, megalomane, doortrapte Amsterdammer Post versus de zwijgzame Zeeuw Raas, met zijn nuchtere kijk. Dat ging lang goed, maar leidde uiteindelijk in 1983 tot een breuk.''

Matennaaierij

,,Tussen de ploegen Post en Raas ontstond een vete die tot begin van de jaren negentig voortduurde. Maar ik verzeker je dat Post en Raas respect voor elkaar hielden, ook toen hun conflict hoog opliep. Dat is typerend voor het wielrennen. Extreme weersomstandigheden, grote risico's. We moeten er met z'n allen doorheen en we moeten elkaar helpen. Matennaaierij heb ik niet vaak meegemaakt, schwalbe-achtige toestanden nooit. Al moet je natuurlijk je ogen en oren altijd open houden en zeker niet naïef zijn. Eerlijkheid is een rekbaar begrip.''

,,Post kon treiteren en jennen. Er mankeerde altijd wel iets. We kregen pas een goede relatie toen ik zei dat hij het lekker uit kon zoeken. Toen ik midden jaren tachtig na een dopingcontrole bij het hotel aankwam, zat Post met een aantal gasten bij het zwembad. Korte broek, hemd ver open, zonnebril. Hij was in een joviale bui. 'Waar heb je zin in?', vroeg hij. 'Doe mij maar een biertje', zei ik. Een sigaretje erbij bleek ook geen probleem. Sindsdien zei hij geregeld dat we nog even iets moesten doornemen. Dan zochten we een rustig terrasje op voor een potje bier en een sigaretje.''

Tranen

,,Post is een vriend van mij geworden toen hij in 1994 uit de wielrennerij stapte. Zijn gedrag was voor negentig procent toneelspel. Hij had ook zijn zachte kant en durfde zich bloot te geven. Toen hij in 1992 bij het afscheid van Henk Lubberding een toespraak hield, kreeg hij tranen in zijn ogen. Raas was ook een fantastische vent, maar je moest hem wel beter leren kennen. Ik was een van de weinigen die nog bij hem over de vloer mochten komen. Nu heeft bijna niemand nog contact met hem.''