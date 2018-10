Theo en Ria balen als een stekker: kunstzinnige kubus moet weg

Het is ontegenzeggelijk een blikvanger, daar op het platteland van Luttenberg. Een gekantelde kubus als tuinhuis, in een overwegend open landschap. Nu de eigenaren het markante gebouw moeten verwijderen, is dat voor hen een stevige domper.

Ze balen als een stekker, Theo en Ria Kruiper. Ria droomde er al van om veel tijd door te brengen in het bijzondere tuinhuis, waar ze rustig kan zitten. En Theo bejubelde vooral de kunstzinnige vorm van het gebouw. Maar het bouwwerk aan de Hottenvoorts-weg in Luttenberg staat er illegaal, en moet weg. ,,We dachten dat we geen vergunning nodig hadden voor het tuinhuis'', zegt Theo Kruiper.

Zijn vrouw Ria, met wie hij deels in Raalte en deels in Luttenberg woont, had zich al vaker laten ontvallen dat ze graag een tuinhuis wilde hebben. Voor in de boomgaard, achter hun boerderij. Toen een makelaar in de krant een in het oog springend model aanbood, waren ze meteen verkocht.

Lucy in the Sky

Het metershoge gebouw maakte eerder deel uit van het project Lucy in the Sky. Kunstenaars hadden in Deventer drie zogeheten Lucy's laten bouwen, drie kleine zelfstandige verblijven. Eén-kamer-hotels, om in te slapen en te wonen. Eén van de Lucy's ging op de deeplader naar Luttenberg.

Wat de Kruipers voor het tuinhuis hebben neergeteld, willen ze niet kwijt. Voor één van de twee andere Lucy's bedroeg eerder de vraagprijs 49.000 euro. Zo leerde een blik op Funda.

Gedreven door enthousiasme verhalen ze over het duurzame karakter van het tuinhuis. Theo: ,,Het gebouw is zelfvoorzienend. Er zitten bijvoorbeeld twaalf zonnepanelen op. Die hebben we eraf gehaald, omdat door de gemeente een bouwstop is afgekondigd. Het gebouw is goed geïsoleerd, er zit dubbel glas in.''

Wolken

Ook aan de bovenkant zit glas, waardoor je door het dak naar de wolken kunt kijken. Theo: ,,Het tuinhuis staat een meter boven de grond. Vanuit het gebouw kunnen we mooi over de maïs heen kijken.'' En: ,,Of het een tuinhuis of kunstwerk is? Noem het maar een kunstzinnig tuinhuis.''

Kruiper meldde vorig jaar bij de gemeente dat hij een tuinhuis kreeg in de boomgaard op de hoek Hottenvoortsweg-Krammersweg. ,,Ik dacht: 'Dan is het klaar'. Maar later bleek dat op de grond een agrarische bestemming rust en het tuinhuis er niet mag staan.''

Het kunstzinnige gebouw wijkt behoorlijk af van hoe een tuinhuis er door de bank genomen uitziet. Theo: ,,Ik leefde echt in de veronderstelling dat ik geen vergunning nodig had. Her en der worden toch tuinhuisjes geplaatst zonder vergunning?''

Gebouw afbreken

De kwestie kreeg voor de Kruipers een vervelend vervolg. Ze kregen te verstaan van de gemeente dat ze vóór 1 november het tuinhuis moeten verwijderen. Een optie was ook om het gebouw af te breken en de onderdelen op het erf op te slaan. Als ze niet aan die eis zouden voldoen, zouden ze 5000 euro per week dat de overtreding voortduurt moeten betalen, tot een maximum van 60.0000 euro.