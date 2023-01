Tijdelijk extra verlichting rond Summercamp Heino: ‘Voor veiligheid van asielzoekers en omgeving’

Johan (47) uit Olst dacht dat-ie Jezus en God was: ‘Ik ben niet de rest van mijn leven gestoord’

Johan Stegeman (47) dacht in zijn eerste psychose dat-ie Jezus was, bij zijn tweede werd-ie God. De schrijver en toneelspeler uit Olst maakte over dat leven Zo Vergat Ik Mijzelf. Een tragikomische solovoorstelling over een ‘plattelandshomo’ die maar in de kast bleef.

19 januari