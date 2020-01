Tijdelijk Holocaust monument te zien in Raalte, Rijssen-Holten, Deventer en Zutphen

Levenslicht, het lichtmonument van kunstenaar Daan Roosegaarde ter herdenking van de Holocaust, is vanaf 22 januari in Raalte, Deventer, Rijssen-Holten en Zutphen te zien. De stenen ‘ademen’ in licht en symboliseren daarmee dat de herinnering aan de slachtoffers in leven moet blijven.

Het kunstwerk bestaat uit 104.000 lichtgevende herdenkingsstenen. Het aantal stenen verwijst naar de Holocaust slachtoffers uit Nederland. Op 27 januari is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Auschwitz is het internationale symbool van de Holocaust. Vorige week is het monument, dat een diameter van twintig meter heeft, in Rotterdam onthuld. Vanaf woensdag ligt een deel van de stenen verspreid over 170 gemeenten.

Raalte

In de gemeente Raalte zijn de lichtgevende stenen te zien in de Plaskerk. Het tijdelijke monument is van 22 januari tot en met 2 februari elke dag tussen 18.30 en 21.30 uur te bezichtigen. Op zondag 26 januari kan dit tussen 14.30 en 17.30 uur.

Rijssen-Holten

Rijssen en Holten staan op drie plekken stil bij de Holocaustslachtoffers. De onthulling is op 25 januari om 16.30 uur in het Volkspark bij de muziekkoepel van het Parkgebouw Rijssen met aansluitend een ceremonie. In Holten zijn de stenen alleen op 30 januari van 16.30 tot 21.00 uur te zien in de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat.

Deventer

Het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht is vanaf 22 januari te zien aan de voorzijde van het Etty Hillesumcentrum in de Roggestraat. De officiële opening is om 19.00 uur. Het monument komt het best tot zijn recht in het donker en is daarom dagelijks tot 1 februari van 19.00-22.00 uur te bezoeken.

Zutphen