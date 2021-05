Tijdelijk meer Moderna-vaccins beschikbaar, Raalte en Wijhe krijgen plek om te vaccineren

Raalte krijgt van donderdag 3 juni tot en met woensdag 16 juni een pop up- vaccinatielocatie. ,,Mensen kunnen hier terecht voor hun eerste coronaprik. Er zijn op dit moment wat meer Moderna-vaccins beschikbaar en die krijgt GGD IJsselland geleverd. Dat is heel mooi, maar het is slechts tijdelijk en daarom gaan we hier niet onze priklocaties helemaal voor herinrichten. We willen deze vaccinaties graag snel beschikbaar stellen. Dan is een mobiele unit in een gemeente waar geen vaccinatielocatie is, een goed alternatief’’, zegt Margreet Algera, strategisch manager van de GGD IJsselland.

De unit in Raalte komt te staan op de grote parkeerplaats naast Salland Wonen (aan de Domineeskamp). Voor de tweede prik keert de cabine terug in de gemeente van 8 tot en met 21 juli.

Extra service

Iedereen die een uitnodiging heeft ontvangen voor een vaccin, of al aan de beurt is, kan vanaf vrijdagmiddag 15.30 uur een vaccinatieafspraak inplannen voor de locatie in Raalte. Dat geldt voor zowel inwoners van Raalte als daarbuiten. Inplannen kan online via www.coronavaccinatie-afspraak.nl of telefonisch via het telefoonnummer dat in de uitnodigingsbrief staat.

Burgemeester Martijn Dadema van Raalte: ,,Het is een mooie extra service voor ongeveer 2.000 personen uit de gemeente Raalte om in hun eigen woonplaats/gemeente de beide vaccinaties te kunnen halen.’’

Na de eerste serie vaccinaties in Raalte wordt de mobiele unit verplaatst naar de gemeente Olst-Wijhe. Hier komt de voorziening te staan op de parkeerplaats bij het gemeentehuis in Wijhe. Algera: ,,In Wijhe gaan we vanaf vrijdag 18 juni ook twee weken lang met het Moderna-vaccin vaccineren. We komen daar terug op 23 juli tot en met 5 augustus.’’ Voor Wijhe is nu nog geen afspraak in te plannen.