Tijdelijk onderkomen van Strunk-huurders in Raalte gaat tegen de vlakte, maar ze weten van niets

Plannen voor windmolens in Rijs­sen-Hol­ten per direct stilgelegd: ‘Zorgen over gezondheid en afstand’

27 mei RIJSSEN – Het is nog maar de vraag of er windmolens komen in de gemeente Rijssen-Holten: de gemeente legt de zoektocht naar geschikte locaties per direct stil, en gaat onderzoeken of gestelde CO2-doelen ook op andere manieren kunnen worden gehaald.