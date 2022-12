Tijdelijke invulling van schoolgebouwen in Olst-Wijhe moet verloedering en vandalisme tegengaan

Nieuwbouw­plan­nen op plek van Wijhese basisscho­len moeten snel klaar zijn: ‘Als we straks nog maar kunnen parkeren’

Hoeveel woningen kunnen er gebouwd worden op de plekken van de basisscholen in Wijhe en Boerhaar? De gemeente Olst-Wijhe gaat dat snel onderzoeken. De plannen moeten klaarliggen als de scholen over drie jaar verhuizen naar het nieuwe kindcentrum. Omwonenden willen meepraten over de plannen: ,,Als we straks nog maar kunnen parkeren.’’

5 februari