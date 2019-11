Tijdelijke oplossing voor ‘middeleeuwse’ toestanden op Vakantiepark Old Heino

Maximaal vijftig vakantiewoningen mogen nog verhuurd worden aan arbeidsmigranten op Vakantiepark Old Heino. Dat wil de gemeente Raalte. De arbeidsmigranten uit onder meer Polen, Slowakije en Roemenië zitten momenteel nog verspreid over 65 vakantiehuisjes op het park.

Een noodkreet van het FNV moest ervoor zorgen dat ongeveer tweehonderd arbeidsmigranten op het vakantiepark betere leefomstandigheden krijgen. De vakbond overhandigde vorige week een ‘zwartboek’ over de erbarmelijke omstandigheden op het vakantiepark aan burgemeester Martijn Dadema, die geschrokken reageerde. Bart Plaatje, woordvoerder van het FNV, vertelde eerder al aan de Stentor dat de leefomstandigheden van de migranten ‘middeleeuws’ zijn.

Proef van twee jaar

De gemeente grijpt nu in door het aantal vakantiewoningen voor arbeidsmigranten te verlagen van 65 naar 50. Hoewel het volgens de gemeente niet is toegestaan om arbeidsmigranten permanente woningen aan te bieden, ziet de gemeente dat het algemeen belang niet gebaat is bij een leegstaand vakantiepark dat verpaupert. Daarom is met onder meer de parkbeheerder en de huiseigenaren afgesproken dat de komende twee jaar vijftig vakantiewoningen worden verhuurd aan arbeidsmigranten.

De Vereniging van Eigenaren stelde voor om een vergunning voor vijf jaar te verlenen. In overleg met de Provincie Overijssel is dit teruggebracht tot drie jaar. Na het tweede jaar vindt er een evaluatie met de VvE plaats en wordt bekeken of de vergunning met één jaar verlengd wordt.

Plaatje (FNV) reageert hoopvol: ,,Het is een stapje in de goede richting. Ik ben blij en het toont betrokkenheid vanuit de gemeente. Maar daarmee zijn ‘we’ nog niet uit de problemen.” De woordvoerder doelt op het zwartboek, waar nog meer zaken instaan. Bijvoorbeeld dat de migranten niet ingeschreven staan in de gemeente Raalte, waardoor zij geen huisarts kunnen bezoeken als dat nodig is. ,,En ik hoop echt dat de burgemeester daar wel aan kan voldoen, als we begin december om de tafel gaan zitten op het vakantiepark.”

Permanente oplossing

Met de tijdelijke oplossing is de gemeente voor even uit de brand, maar wordt er nog hard gezocht naar een passende oplossing die permanent is. Met het huidige voorstel voorziet in twee behoeftes. Enerzijds voorkomt het leegstand op het park en anderzijds lost het een huisvestingsprobleem voor arbeidsmigranten op. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel.