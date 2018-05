Tim Brinkhof strijdt in Heeten tegen slurpers van stroom

Wie een foto van haar ziet, begrijpt dat Tim Brinkhof heel graag wil huwen met Mariëlla Peeman (26), zijn uit Bergen op Zoom afkomstige verloofde. Maar het kostbare feestje vertraagt wel andere toekomstplannen. ,,Het is jammer dat de plaatsing van zonnepanelen op het dak moet wachten'', zegt hij. ,,We willen qua elektriciteitsverbruik op nul uitkomen: net zoveel stroom opwekken als verbruiken.''

Experiment

Brinkhof en Peeman behoren tot de 47 huishoudens in nieuwbouwwijk De Veldegge die allemaal deelnemen aan een experiment. Ze volgen via een app hoeveel stroom ze opwekken en verbruiken. Onderzoekers van de Universiteit Twente analyseren de kringloop van de stroom in de hele wijk. Dat wordt vooral interessant zodra er in de loop van het jaar zeezoutbatterijen voor de opslag van elektriciteit zijn geplaatst. Dan leveren de deelnemers aan deze Gridflex ook aan elkaar.

Brinkhof heeft zojuist twee kopjes thee gezet. Dat hij de waterkoker een korte pauze heeft gegund, is te zien op een scherm aan de muur. De grafiek van het stroomverbruik vertoont prompt twee piekjes. Brinkhof raakt daarna bijkans zelf boven zijn theewater. Zij het aangeschoten en begeesterd door enthousiasme. Hij ziet al een hobby in zijn werk bij Bepacom, het Raalter bedrijf dat onder meer zorgt voor klimaatbeheersing in gebouwen. Nu kan hij zijn passie voor cijfers en grafieken in eigen huis loslaten op besparing van elektriciteit.

Hoeveel zonnepanelen komen er op het dak?

,,We willen in de toekomst gasloos wonen en elektrisch koken. Dan zal ons stroomverbruik toenemen van 2200 à 2300 tot 3000 kilowatt per jaar. Daarvoor hebben we twaalf panelen nodig. Ook willen we een zonneboiler, waarmee we geld kunnen besparen op de verwarming van water.''

Wat is jouw grootste overwinning als energiemanager?

Brinkhof: ,,Het kastje van Ziggo en de televisie hadden we hier 24/7 stand by staan. Maar ze verbruiken wel 20 watt, oftewel een paar honderd kilowatt per jaar. Daar ben ik van geschrokken. Ik heb er een tijdklokje op gezet, zodat-ie uit staat als we slapen of werken. Dat bespaart ons jaarlijks circa honderd euro.''

Heb je onlangs nog een succesje kunnen boeken?

Brinkhof: ,,Toen ik zondag op de bank naar de Formule I zat te kijken, sloeg onze vrieskist continu aan. Dat kwam door ijsvorming. De vriezer verbruikte op dat moment 1 kilowatt per dag. Nadat ik hem had schoongemaakt, was dat nog maar 0,8 kilowatt per dag.''

Welk apparaat slurpt de meeste elektriciteit?

,,Ik had verwacht de wasmachine, maar de vaatwasser verbruikt naar verhouding veel meer. Voor de was is tegenwoordig 40 graden voldoende, maar de vaatwasser moeten we op 70 graden zetten om alles schoon te krijgen.''

Doen jullie de afwas voortaan op de ouderwetse manier?

,,Dat schijnt heel goed te zijn voor de relatie, omdat je met elkaar in gesprek komt. Maar dat hebben we in huize Brinkhof niet nodig. Bovendien vinden we comfort nóg belangrijker dan besparing. De wasdroger is inmiddels wel werkeloos geworden, want die verbruikt nodeloos veel energie. Een wasrek is veel goedkoper.''

Nog meer tips?

,,Sensoren in het toilet. De lamp gaat vanzelf aan en uit. En er komt water uit de kraan van het gootsteentje zolang je daar je handen onder houdt. Dat is niet alleen energievriendelijker, maar ook hygiënischer, want iedereen hoeft na de grote of kleine boodschap niet meer aan een kraantje te komen.''

Hoe ver ga jij in deze tak van sport?