Tim Schoorlemmer is op zijn plek bij ‘zijn cluppie’ Heeten

Dat de 19-jarige spelverdeler erbovenuit steekt in de vierde klasse is ook niet verwonderlijk gezien zijn verleden in de jeugd van FC Twente en Go Ahead Eagles. Toen het duidelijk werd dat betaald voetbal spelen niet ging lukken, moest Tim Schoorlemmer er een keuze maken: proberen op een zo hoog mogelijk niveau te spelen of terug gaan naar zijn oude liefde Heeten om weer te gaan voetballen met de jongens uit het dorp. ,,Daar heb ik toen wel even over nagedacht, maar de keuze viel op Heeten. Ik vind het ontzettend leuk hier, dit is gewoon mijn cluppie.”