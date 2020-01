Topjaar voor Sallandse Heuvelrug, maar óók vaker ‘nee’ tegen evenementen

Molenaars Vechtdal opgelucht dat jaarwisse­ling voorbij is: 'volgend jaar graag vuurwerk­vrije zones’

3 januari Molenaar Anton Wolters van De Lelie in Ommen is opgelucht en blij dat de jaarwisseling weer achter de rug is. Hij hoopt altijd op regen, zodat brandgevaar wordt gesmoord. Maar een vuurwerkvrije zone waar de politie ook op controleert zou helemaal een zegen zijn.