Torenhoge rekening dreigde voor zwembad in Wijhe, De Welters is razendsnel omgeschakeld op zonne-energie

Raalte wil gevaarlij­ke wegen buitenge­bied veiliger maken; Vlessen­dijk aangemerkt als risicoweg

De gemeente Raalte bekijkt op welke manier en op welke wijze wegen in het buitengebied veiliger gemaakt kunnen worden. Dat blijkt uit de antwoorden van het college op vragen van van GemeenteBelangen. De partij trok aan de bel omdat met name de verkeersveiligheid op de Vlessendijk in Heeten in het geding is.