Tourwinnaar Joop Zoetemelk ruilde fiets in voor kettingzaag in coronatijd

Eigenaar De Hip strikt kasteel én Wim Kieft voor sportthea­ter­show in Olst

23 juli Het leek hem wel wat: een sporttheatershow naast zijn boerderij in Olst, omdat De Hip in Deventer door corona tijdelijk geen optie is. Maar datzelfde coronavirus zorgt ervoor dat Fonz Scheepstra wederom uitwijkt naar een andere locatie: het terrein achter Kasteel De Haere in Olst.