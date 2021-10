Trainer Bruil overwint ziekte en ziet ‘zijn’ Lettele winnen bij teugkeer in sporthal

Rietje Uitzetter belandde in ziekenhuis na verwoes­ting van levenswerk in Nijverdal: ‘Mijn hart bloedde’

NIJVERDAL - Rietje Uitzetter-Heetkamp zag de Bowlingboerderij in vlammen opgaan. Het bekende restaurant annex bowlingcentrum was het levenswerk van haar en Theo, haar eind 2015 overleden man. Ze raakte geheel in paniek en moest een dag later zelfs in het ziekenhuis worden opgenomen. Met als diagnose: Gebroken hart-syndroom.

30 oktober