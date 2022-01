Trainersduo Averink en Assink zorgt komende jaren voor expertise bij Kwiek

Averink en Assink vormen sinds enkele jaren een vast trainersduo. Ze vonden elkaar bij de Tukkers in Albergen, waar Assink al langer de trainingen verzorgde. In 2020 stapten ze samen over naar eredivisionist DSVD in Deurningen. Dat werd geen groot succes. Het tweetal besloot het bij één seizoen te houden vanwege ‘een verschil in ambitieniveau’.

Oranje

Dit seizoen traint Averink de handbalsters van Olympia Hengelo, de club waar hij zelf in het verleden voor speelde. Ook is hij als trainer verbonden aan de handbalschool in Twente. Vóór zijn periode bij de Tukkers trainde hij vijf seizoenen lang het eerste damesteam van Bentelo.

Assink was tussen 1995 en 2005 een van de belangrijkste speelsters in het Nederlands handbalteam. Op de cirkel kwam ze tot 205 interlands, waarin ze maar liefst 954 doelpunten scoorde. Ook is ze twee jaar assistent-bondscoach geweest bij Oranje.