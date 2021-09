Traumahelikopter landt midden in woonwijk voor medisch incident in Raalte

Interactieve kaart Beste terras in de regio staat in Deventer, Zwolle drie keer in top 40

7 september Huis Vermeer op het Grote Kerkhof in Deventer heeft het beste terras van de Stentorregio. Het terras van het Overijsselse hotel is op de achtste plek geëindigd in de jaarlijkse Terras Top 100 van Misset Horeca. In Gelderland kun je het best naar de Olliemölle (12de) in Borculo, in Flevoland naar Chillers (18de) in Emmeloord. Zwolle heeft drie terrassen in de top 40.