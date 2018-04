Trein en voertuig botsen in Raalte: geen gewonden

Twee politieman­nen aangehou­den voor schenden ambtsge­heim

16 april Twee politiemannen zijn vanmiddag aangehouden vanwege het schenden van hun ambtsgeheim. Dat meldt de politie in een persbericht. Eén van de agenten werkte voor een Gelders politieteam, de ander voor een team in Overijssel. In welke regio de mannen precies werkzaam waren, zegt de politie niet.