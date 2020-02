Treinbeschieting tijdens Tweede Wereldoorlog in Mariënheem uit de vergetelheid gehaald

video Carnavalis­ten laten zich niet omverbla­zen door beetje wind

19:46 Ondanks de stevige wind en wat buien zijn de carnavalsoptochten in Overijssel en Gelderland vandaag overal doorgegaan. In tegenstelling tot de zuidelijke provincies en Noord- en Zuid-Holland en Zeeland, waar diverse optochten voor vandaag of morgen zijn afgeblazen, staat het licht in de oostelijke regio's vooralsnog op groen. Wel wijzen sommige organiserende carnavalsverenigingen er wagenbouwers op dat ze hogere onderdelen die extra windgevoelig zijn extra goed moeten bevestigen.