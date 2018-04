Treinverkeer tussen Deventer en Olst komt weer op gang

OM eist 15 maanden cel tegen monster­truck­chauf­feur Mario D.

14:11 Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in Arnhem 15 maanden celstraf geëist in het hoger beroep tegen monstertruckchauffeur Mario D.. In september 2014 ging het tijdens zijn stuntshow in Haaksbergen helemaal mis, met drie doden en tientallen zwaargewonden als gevolg. De eis is gelijk aan de celstraf van 15 maanden die de rechtbank in Almelo eerder oplegde.