Triathlon Luttenberg geselecteerd als kwalificatiewedstrijd

Haye herleeft in Nicolaaskerk Heino

9:55 Flip Jonkman en Guus van Wifferen hebben in de Nicolaaskerk in Heino een gedenkbord voor de drie geëxecuteerde gebroeders Haye onthuld. Nadat kerkrentmeester Peter Krombos memoreerde wat er in de Tweede wereldoorlog met de gebroeders Haye is gebeurd, was het de beurt aan Jonkman en Van Wifferen om enkele herinneringen met het publiek te delen over de familie Haye.