Triatlon bij tropische hitte geen gekkenwerk volgens Raalter marathonman Hans Groen

Bevriende buurmannen in Wijhe ontsnappen op nippertje aan ‘doorge­draai­de’ kennis met koksmes

23 juli Bloedspetters en een kapotgeslagen televisie zijn dinsdagochtend de stille getuigen van de geweldsuitbarsting die de avond ervoor plaats had in een appartement aan de Paasweide in Wijhe. In de woonkamer zitten de 25-jarige bewoner van Syrische afkomst en zijn 28-jarige autochtone buurman. Zij hebben, zo zeggen ze, voor hun leven moeten rennen en willen anoniem blijven. Een 20-jarige kennis zou hen met een groot koksmes hebben willen steken en hebben geroepen dat hij ze dood wilde maken.